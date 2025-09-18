El CSIC adjudica la demolición de edificios en la ETEA

El CSIC ha adjudicado los trabajos de demolición de varios edificios de la ETEA a la empresa Eneas Servicios Integrales, que era la mejor valorada de las cinco candidatas a la ejecución de los trabajos y concurría con la oferta más económica. El contrato asciende a 377.000 euros y el plazo de la obra es de 4 meses.

El concurso tuvo que convocarse por segunda vez después de que la primera adjudicataria comunicase su desestimiento en el mes de abril por problemas a la hora de presentar los seguros correspondientes.

El proyecto de la futura sede del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) se encuentra actualmente en proceso de redacción. La inversión necesaria para el complejo alcanza los 40 millones de euros y el CSIC ya ha consignado una partida de 17 millones.

El diseño, de los estudios Pereda Pérez y MRM Arquitectos, conserva varios edificios existentes como el Kelvin. Y precisa la demolición de otros inmuebles sin valor para la construcción de nuevos espacios. Todos estarán unidos por una plaza interior en la que destaca el soportal de piedra del Hertz.