La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial

La calle Aragón, la más importante del barrio de O Calvario al menos por superficie y uno de los epicentros residenciales de Vigo, ha dejado de ser un páramo comercial. Tras años y años en los que la imagen de locales cerrados y vandalizados era la dura realidad, la dinámica ha empezado a cambiar en los últimos tiempos.

Pese a los elevados alquileres de la zona, también disparados en los bajos, lo cierto es que la calle Aragón se ha conseguido reinventar y lograr la tan ansiada dinamización comercial buscada durante tanto tiempo. Nuevos negocios han abierto recientemente y, lo cierto, es que de momento están teniendo un importante flujo de clientes.

¿Y qué tipo de comercios están en auge en la zona? Pues talleres de coches (hay ya unos cinco solo en calle Aragón), peluquerías, panaderías y, como no podía ser de otra forma, bares y cafeterías que ofrecen menús del día y que atraen a diario a numerosos vigueses que trabajan por la zona.

Dinamización comercial en la calle Aragón / Marta G. Brea / FDV

Algunos de los negocios además extienden su horario hasta ya entrada la noche por la elevada demanda conseguida en muy poco tiempo. Lo cierto es que cuando hace unos años abría un nuevo local comercial, era la crónica de una muerte anunciada (hubo panaderías que apenas medio año tuvieron que cerrar porque no conseguían beneficios), ahora es todo lo contrario: negocios llenos a prácticamente cualquier hora del día.

De esta forma, la calle Aragón se ha convertido en una especie de prolongación de la zona peatonal de Urzáiz, uno de los grandes pulmones comerciales de la ciudad y donde, alrededor del mercado de O Calvario, se mueven todo tipo de negocios, desde bancos hasta fruterías pasando por tiendas de ropa y complementos, además de supermercados. Ahora, todo ello llega también a la calle Aragón.

Esta dinamización se suma también a un bum residencial. Urbanismo concedió licencia de obra para la construcción de un edificio de 20 pisos en el cruce de la calle Aragón con el Camiño Redomeira, a menos de 50 metros de las fuentes, sobre una parcela de 312 metros cuadrados sin edificar y gobernada por la maleza que acoge tres paneles publicitarios.

Esta intervención para crear vivienda nueva en el número 38 de Aragón se suma a otras dos avanzadas por FARO. La principal: un edificio con más de 30 pisos en los números 37 y 35 de la calle Aragón –esquina con Extremadura–, donde ahora se extiende un solar sin uso y se yergue un bloque residencial de 1970 –junto a un pequeño aparcamiento privado en superficie–, que será derribado. La promoción se emplazará a menos de 150 metros del edificio Bandeira, justo enfrente del inmueble que se levantará en el número 38, que recibe ahora la bendición municipal.