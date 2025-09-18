Caballero reclama a la Xunta las competencias en vivienda

El alcalde, Abel Caballero, volvió a reclamar a la Xunta de Galicia que ceda al Concello las competencias en vivienda para asumir la construcción de inmuebles con recursos que aporta el Gobierno central a la comunidad autónoma. «Le corresponden unas 1.000 viviendas a Vigo», insistió.

Tildó de «mentira colosal» la afirmación de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, de que la Xunta con el PP al frente ha entregado casi 500 viviendas de promoción pública. «Se refiere a las viviendas de Navia que hizo el gobierno de Emilio Pérez Touriño y que Feijóo entregó cuando llegó al gobierno autonómico», expuso. La delegada del gobierno gallego, Ana Ortiz, destacó que la Xunta es la «única administración que constrúe vivenda en Vigo».