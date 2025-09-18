Caamaño pide a la UDC que retire su petición si hay consenso sobre Medicina
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pide al rector coruñés, Ricardo Cao, que «retire» su planteamiento de crear una Facultad de Medicina propia si existe un consenso en lo referente a la descentralización del segundo ciclo.
La Xunta mantiene su «apuesta» por la facultad única y respecto a la petición de Cao añade que «la postura lógica» será retirarla «o por lo menos dejarla apartada» si se llega al acuerdo. «No tiene sentido trabajar por dos vías», apunta.
