El BNG solicita al Concello medidas urgentes ante la crisis de agua en los embalses, con Eiras a casi el 60%
El BNG de Vigo demanda al gobierno local «a adopción inmediata de medidas reforzadas ante a alarmante baixada do nivel de auga no encoros, especialmente, en Eiras». «Atópase a pouco máis do 60% da súa capacidade, 12 puntos por baixo da media do mesmo período en 2024 e no nivel máis baixo da última década», alerta su portavoz, Xabier P. Igrexas.
