Aena incluye siete mejoras en Peinador dentro del plan millonario de inversiones en los aeropuertos españoles
Apunta a varias actuaciones para el periodo 2027-2031 dentro de los 13.000 millones anunciados por Pedro Sánchez, aunque sin cifrar su coste
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy una inversión de más de 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles, enfatizando en que es la mayor que se realiza en décadas. Aena invertirá esa cantidad en el periodo 2027-2031 para atender al incremento de tráfico que se prevé en la red.
Durante el acto, celebrado en Alicante, Sánchez ha adelantado las principales líneas del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2031, en el que se recogen las principales actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles para garantizar que puedan absorber los incrementos de tráfico previstos.
En el caso de Vigo, y según la información oficial remitida por Aena, se llevarán varias actuaciones a cabo. Si bien es cierto, la información no cifra el alcance inversor en cada una de ellas.
Durante el periodo 2027-2031, Aena prevé realizar las siguientes mejoras en el aeropuerto de Vigo:
- Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal: renovación de pasarelas de embarque, calderas y climatización, reforma zona de autobuses, señalética, depósitos agua potable y contraincendios, renovación SAI
- Actuaciones en campo de vuelo y plataforma: Mejoras en vial lado aire, accesos aviación general, renovación 400Hz
- Mejora de la seguridad: Vallado perimetral y equipamiento de seguridad
- Incremento de la seguridad operacional: Ampliación de franja
- Mejoras en aparcamiento
- Sistemas de información y comunicaciones: Elementos de campo
- Simulador SEI
En el citado comunicado, Aena recuerda además la última gran inversión ya ejecutada en Peinador con la repavimentación de toda la pista.
