El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado

El acusado del crimen machista de Baiona, Ángel Rodríguez, rechazó hoy en la audiencia previa celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, una condena de conformidad de 26 años de prisión. El autor confeso planteaba 24 años y se negó a una pena mayor. Además, en el turno de palabra que le dio el magistrado, renunció a su abogado de oficio por “desinformación” y porque “no hizo nada”.

Este hombre acusado de matar con un cuchillo y un hacha a su exmujer ante los dos hijos pequeños que tenían en común fue trasladado esta mañana desde la prisión de A Lama, donde permanece desde que en febrero de 2023, según él mismo confesó, acabó con la vida de Beatriz Lijó Gesteira.

El acusado. / Marta G. Brea

Aunque todo apuntaba a que el caso podría resolverse con un acuerdo, finalmente se frustró. Además la sala deberá decidir sobre el cambio de abogado planteado por el acusado. El letrado había manifestado en los últimos meses que su cliente se negaba a hablar con él y que debía de comunicarse a través de una familiar.

Tras la petición realizada por el acusado, la sala dará traslado a su letrado para que alegue lo que considere pertinente y determinará si procede el cambio de abogado defensor.