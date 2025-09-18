El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
El autor confeso se negó a una condena de 26 años de cárcel porque quería que se quedase en 24
El acusado del crimen machista de Baiona, Ángel Rodríguez, rechazó hoy en la audiencia previa celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, una condena de conformidad de 26 años de prisión. El autor confeso planteaba 24 años y se negó a una pena mayor. Además, en el turno de palabra que le dio el magistrado, renunció a su abogado de oficio por “desinformación” y porque “no hizo nada”.
Este hombre acusado de matar con un cuchillo y un hacha a su exmujer ante los dos hijos pequeños que tenían en común fue trasladado esta mañana desde la prisión de A Lama, donde permanece desde que en febrero de 2023, según él mismo confesó, acabó con la vida de Beatriz Lijó Gesteira.
Aunque todo apuntaba a que el caso podría resolverse con un acuerdo, finalmente se frustró. Además la sala deberá decidir sobre el cambio de abogado planteado por el acusado. El letrado había manifestado en los últimos meses que su cliente se negaba a hablar con él y que debía de comunicarse a través de una familiar.
Tras la petición realizada por el acusado, la sala dará traslado a su letrado para que alegue lo que considere pertinente y determinará si procede el cambio de abogado defensor.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal