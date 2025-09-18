Más de 7.000 vecinos esperan por los pisos protegidos de Navia y el PXOM

En una ciudad con un mercado de compraventa y alquiler de vivienda sumamente reducido a la espera de que se desarrolle el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales del pasado mes de agosto, los precios han subido como la espuma. Basta con echar un ojo a los anuncios de los portales inmobiliarios para comprobar que el acceso a un hogar, un derecho constitucional, se ha convertido en un lujo al alcance de no muchos ciudadanos. Expertos aseguran que la solución a corto o medio plazo pasa por la construcción de pisos de protección, mientras la oferta no se amplía por el lado privado. Según los datos del registro único de demandantes de Galicia, ya hay 7.100 ciudadanos a la espera de un inmueble de este tipo, un 23% más que hace un año. Y la cifra no deja de crecer.

Las comparaciones transparentan una situación preocupante en la ciudad olívica. Suma casi tantos demandantes como la suma de las tres siguientes urbes en la clasificación ordenada de mayor a menor, es decir, A Coruña, Lugo y Pontevedra, con 3.770, 1.660 y 1.535 inscritos en el registro autonómico, respectivamente. Dos de cada tres vecinos apuntados en municipios de la provincia de Pontevedra se postulan para lograr acceder una propiedad en Vigo. A nivel gallego, suponen tres de cada 10. Lejos quedan Santiago de Compostela, con 1.521; Ourense, con 876; o Ferrol, con 577. Entre los ayuntamientos más próximos a Vigo, destacan Mos, con 341 solicitantes; Porriño, con 200; Redondela, con 74; Baiona, con 41; o Nigrán, con 36.

Demandantes de vivienda de protección inscritos en el registro de la Xunta. / Hugo Barreiro

Más de la mitad de los interesados en inmuebles de Vigo buscan residir de alquiler en una vivienda de protección oficial de promoción pública: están inscritos más de 3.700 en el listado del Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta de Galicia. Y más de 940 se decantan por esta modalidad, pero con opción de compra. Además, hay 824 solicitudes para adquirir este tipo de alojamientos. La vivienda de promoción privada de régimen concertado reúne 514 peticiones (de alquiler, compra o alquiler con opción a compra); la de promoción privada de régimen general, 471; la de promoción pública de núcleos rurales y cascos históricos, 413; y la de promoción privada de régimen especial, 211.

Las esperanzas para mejorar el estado de la vivienda

Una de las grandes esperanzas es el desarrollo de San Paio de Navia —la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo–, con unas 1.600 viviendas de protección autonómica. El Plan recién estrenado proyecta más de 14.500 a precio tasado. El Concello tiene lanzados varios proyectos para alquiler asequible. En Barreiro, una edificación dotacional y 40 pisos de protección pública de tres habitaciones en la parcela sobre la que se levantaba el cuartel militar. En Esturáns, un bloque de nueve plantas con 27 viviendas.

Más actuaciones: el Gobierno central transfiere 2,7 millones al Ayuntamiento de fondos europeos para financiar la construcción de 58 viviendas de alquiler a precios asequibles en Navia.