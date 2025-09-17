Visita a Afaga por el Día del Alzhéimer
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó ayer las instalaciones de Afagaen Vigo coincidiendo esta semana con la celebración del Día del Alzhéimer. Blanco agredeció el «incandable» trabajo de esta asociación y comprometió más apoyos para su futuro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra