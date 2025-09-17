Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita a Afaga por el Día del Alzhéimer

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó ayer las instalaciones de Afagaen Vigo coincidiendo esta semana con la celebración del Día del Alzhéimer. Blanco agredeció el «incandable» trabajo de esta asociación y comprometió más apoyos para su futuro.

