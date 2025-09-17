Simulacro de accidente aéreo en Peinador: seis fallecidos y seis heridos graves

El aeropuerto de Vigo, siguiendo el programa de revisión de su Plan de Emergencias Aeronáuticas, ha realizado hoy un simulacro con el objeto de evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en dicho plan, analizar su eficacia y comprobar el grado de conocimiento e integración de los diferentes colectivos implicados en la atención de una emergencia aeroportuaria. En el ejercicio se simuló el accidente de un avión durante el aterrizaje, al igual que ocurrió en 1994 (pero de verdad) en el peor accidente de un avión registrado en Peinador.

El simulacro desarrollado en el Aeropuerto se ha diseñado en base a un accidente sufrido por una aeronave Embraer 195 E-2 en la que viajaban 27 pasajeros y 5 tripulantes, y que, durante el aterrizaje, se sale de la pista debido al impacto previo de un ave en el morro y su consiguiente rotura de fuselaje, acabando en las inmediaciones de la misma, en el interior del aeropuerto. La aeronave derrama combustible y se provoca un incendio en su costado derecho.

El balance final estimado es de 6 fallecidos, 6 heridos graves o muy graves y 20 heridos leves o ilesos. El suceso se detecta en primera instancia desde la Torre de Control, que reporta el aviso al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del Aeropuerto, entre otros organismos internos, facilitando la ubicación y todos los datos que posee sobre la aeronave siniestrada al CECOA (Centro de Coordinación Aeroportuaria) y a los propios bomberos.

Tras el aviso, se activa el Plan de Autoprotección del Aeropuerto y se establece el Puesto de Mando Principal (PMP) en CECOA. Se da aviso para que se activen los procedimientos de emergencia de ámbito superior y se llama a los colectivos internos y externos implicados.

Extinción del incendio

A su llegada al lugar del accidente, los bomberos del Aeropuerto constituyen el PMA (Puesto de Mando Avanzado), hacen una valoración de la necesidad de ayuda e inician las labores de salvamento y extinción de incendios. Posteriormente, los medios de ayuda exterior acceden al lugar del accidente y, junto con los bomberos del Aeropuerto, continúan las operaciones necesarias para la extinción del incendio y la atención a las víctimas.

En paralelo, se activa el PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia) y se cede el mando de la emergencia al PMA de la Xunta de Galicia. Por otro lado, se activa la Sala de Crisis del Aeropuerto, en la que se establece el CECOP (Centro de Coordinación Operativa) desde el que se dirigen y se coordinan todas las operaciones propias del PLATERGA, la gestión de todos los medios y la coordinación con el Plan de Autoprotección del Aeropuerto.

También se activan las salas de atención de ilesos y de atención de familiares, en las que se ha contado con la participación tanto de medios aeroportuarios como de medios externos. Constituida el área de socorro y clasificados los heridos para determinar el orden de prioridad en su tratamiento y traslado, los efectivos sanitarios proceden a la estabilización y evacuación de estos.

Peinador acogió esta mañana un simulacro de accidente aéreo. / Aena

Plan de Autoprotección

Este ejercicio se enmarca en el Plan de Autoprotección del Aeropuerto de Vigo, que se mantiene actualizado y operativo mediante la realización periódica, por parte de sus diferentes servicios, de simulacros parciales para poner a prueba y evaluar su capacidad de respuesta. Todos los aeropuertos que componen la red de Aena disponen de un Plan de Emergencias Aeronáuticas que forma parte del Plan de Autoprotección del Aeropuerto, destinado a minimizar las consecuencias que podrían derivarse de un accidente aéreo, tanto en la zona de movimientos del aeropuerto como en el ámbito de sobrevuelo de las aeronaves durante las operaciones de aterrizaje y despegue que éstas realizan diariamente.

Su cometido fundamental es garantizar, por un lado, la protección de las vidas humanas y los bienes que pudieran verse afectados por un incidente de ese tipo y, por otro, la continuidad o restablecimiento de la operatividad aeroportuaria. En el simulacro celebrado hoy se han analizado los tiempos de reacción y respuesta de todos los colectivos (internos y externos) implicados.

Con este ejercicio, el aeropuerto vigués cumple con la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en materia de planificación de emergencias en los aeropuertos, pero también atiende a la legislación nacional, autonómica y local, que obliga al gestor de una instalación aeroportuaria a contar con un Plan de Autoprotección.

Aena agradece a todos los participantes del simulacro su compromiso con el buen funcionamiento del mismo, además de por su voluntad por ofrecer un servicio de calidad y seguro en el entorno aeroportuario vigués.