El PP local denuncia que faltan puntos de carga para coches eléctricos

El grupo municipal del PP denunció que la ciudad de Vigo carece de una red de puntos de recarga para coches eléctricos. Su portavoz, Miguel Martín achaca esta situación a la «desidia» del alcalde Abel Caballero. Y es que asegura que tras la reforma de la plaza Elíptica, se instalaron dos puntos de recarga que, dos años después, continúan inactivos. «Esto es del todo inadmisible en un momento en el que desde las administraciones tienen que apostar por la movilidad sostenible», anuncia el edil popular.