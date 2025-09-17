Neurorradiólogos del Chuvi, pioneros gallegos en extraer trombos de ictus por el brazo

Durante su residencia en el antiguo Hospital Xeral, en 1995, el doctor Óscar Vila, recuerda asistir a las primeras operaciones en la ciudad de una subespecialidad que estaba surgiendo en todo el país: Neurorradiología Intervencionista. Guiados por imágenes, acceden por el interior de los vasos sanguíneos no solo para diagnosticar —ya lo hacían unos años antes— sino también para tratar enfermedades del sistema nervioso central, la médula espinal, y la región de cabeza y cuello. Empezaron por los aneurismas; siguieron por las malformaciones arteriovenosas cerebrales; y el «tsunami» ha llegado con los ictus. Y se prevé que sigan extendiendo sus técnicas mínimamente invasivas a otras patologías para reducir tiempos y complicaciones al paciente. El Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista celebra en el parador de Baiona, desde hoy y hasta el viernes, su congreso anual para hablar de lo que hacen y lo que harán. Ha batido su récord de histórico de participación.

Los infartos cerebrales o ictus isquémicos —provocados por el taponamiento de un vaso— tienen varios tratamientos. En las primeras cuatro horas y media, el neurólogo puede administrar fibrinólisis, un fármaco que diluye el trombo. En otros casos es mejor extirparlo. Eso es lo que se conoce como trombectomía. En el Álvaro Cunqueiro la hacen los neurorradiólogos intervencionistas y se puede aplicar hasta 24 horas después del inicio del ictus y si las pruebas avanzadas de imagen detectan «tejido salvable» —cada vez son más precisas y seleccionan más casos que se pueden intervenir—.

Recuerda el doctor Vila, miembro del comité organizador del congreso, que en el Cunqueiro empezaron a hacer esta técnica en 2016, con el arranque del Código Ictus en Galicia. Ese primer año realizaron 71. El año pasado registraron 208. Fueron 537 entre los tres grandes hospitales gallegos, donde se concentran las trombectomías por la necesidad de especialización del personal.

El doctor Vila considera que estas intervenciones se han triplicado en Vigo por el protocolo compartido en toda la comunidad y porque la población ha aprendido a reconocer mejor los síntomas del ictus y llega antes al hospital. «Es una técnica tremendamente efectiva, poco agresiva y con muy pocas complicaciones», defiende.

De los primeros a nivel nacional

En el Chuvi siguen avanzando y se han convertido en pioneros en Galicia y de los primeros en España en usar un nuevo acceso para extraer el trombo. Si normalmente se hace por la ingle —a través de la arteria femoral—, ellos lo hacen también por el brazo -arteria radial-. «Hemos sido uno de los primeros centros de España en introducir como rutina el acceso por la arteria radial, gracias a mis compañeros y a la Dirección», explica y añade que, además de su formación, han necesitado materiales específicos para trabajar en esta arteria, más fina.

¿Y qué les permite este nuevo acceso? Aunque no sea demasiado habitual, extraer trombos en pacientes que tienen la arteria femoral taponada —puede pasar por aterosclerosis, diabetes, hipertensión...—. «Se quedaban sin tratamiento», destaca el doctor Vila. No solo lo usan para tratar ictus, sino también aneurismas y malformaciones.

Además, están empleando este acceso en pruebas diagnósticas porque, al no tener que pinchar la femoral, evita el ingreso del paciente si no hay ninguna complicación.

No solo este, el doctor Vila es de la opinión de que los neurorradiólogos intervencionistas tienen que controlar todos los que puedan. «Si no puedes llegar al problema por un camino, que lo puedas hacer por otro», defiende.

Es algo que van a abordar en este congreso, en el que se han inscrito de forma presencial 160 profesionales. Es una cifra muy destacada porque los especialistas en neurorradiología intervencionista en España no llegan a doscientos.

Los objetivos principales del encuentro son «revisar los últimos avances en tratamientos neurointervencionistas».