La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52

La velocidad «inadecuada» y el consumo, aunque fuese en días previos, de THC (cannabis) han sido determinantes para que la Fiscalía de Vigo aprecie en el siniestro mortal de la A-52 una imprudencia y no un accidente. El conductor que causó en enero de 2023 la colisión en la que perdió la vida el abogado vigués Juan Blanco Gutiérrez y en el que resultaron heridas graves su mujer y su bebé, se enfrenta a una pena de casi tres años de prisión. El Ministerio Público lo acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con otro de lesiones también por imprudencia grave.

A mayores de la pena de cárcel, el piloto y su compañía aseguradora también afrontan el pago de más de 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el fallecimiento de Blanco y las secuelas que padece su mujer, sobre todo a nivel psicológico.

Hechos

Según se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, el joven conductor de un BMW circulaba, poco después de ñas 10.30 horas del día 7 de enero, por la A-52 «a una velocidad aproximada de 108 km/h en un tramo con una limitación específica de 80 km/h debido a obras». Y es que curiosamente en el mismo tramo donde se produjo este siniestro, días antes había tenido otro accidente que se llevó por delante el muro de hormigón que separaba ambos carriles de circulación, el que discurre hacia Madrid —por el que conducían Juan y su familia— y el que va en dirección Vigo.

Era en este vial por el que circulaba el acusado. Tras perder el control de su vehículo, y no haber un muro de hormigón sino una simples vallas plásticas que lo frenasen, invadió el sentido contrario impactando primero con un turismo, resultando todos ilesos, y después con el del abogado, que falleció en el acto.

El joven piloto aseguró que esta pérdida de control de su coche no se debió a un exceso de velocidad, sino a la acumulación de agua en la vía por el mal drenaje del asfalto.

‘Aquaplaning’

Tanto él como su defensa indicen en que no se han tenido en cuenta las condiciones de la carretera, sus «defectos estructurales» y de mantenimiento «imputables a la administración»; defectos graves de drenaje que ocasionaban en el punto del siniestro un grave riesgo para la circulación habiendo tenido lugar otros siniestros en ese punto y atribuye la causa del accidente al efecto del «aquaplaning» de su vehículo a causa de tales defectos. La mañana y noche previas al accidente había estado lloviendo y fue, a su criterio, esta acumulación de agua lo que le provocó la pérdida del control de su BMW.

Frente a ello, para la Guardia Civil de Tráfico que realizó una reconstrucción del suceso, las causas de la colisión fueron otras. Recogidas en su informe por parte de la Fiscalía, el accidente se produjo debido «a la velocidad inadecuada y al previo consumo de tetrahidrocannabinol, que mermaba sus facultades para conducir». Esto fue lo que, a instancias del Ministerio Fiscal, motivó que el acusado invadiese la mediana y chocase con los vehículos que transitaban en dirección a Madrid.

La cantidad de THC que se halló en el organismo del joven es relativamente baja —4,5 ng/ml—, sin embargo la fiscal entiende que es suficiente para que se encontrase afectado por sus síntomas. Esta droga se incluye en los grupos de drogas perturbadoras; según la DGT alteran la percepción y atención, disminuyen los reflejos y aportan cierta impulsividad en las decisiones.

Junto a la pena de prisión y la indemnización a la familia, la Fiscalía también pide para el joven la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por un periodo de tiempo de 5 años, lo que supone la pérdida definitiva del permiso de conducir.