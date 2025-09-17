«El sistema educativo está obsoleto»

Tras alcanzar la cima del waterpolo con el oro olímpico en Atlanta 96, Pedro García Aguado enfrentó otra batalla, esta vez contra las adicciones. Hoy, utiliza su experiencia vital para acompañar a jóvenes y familiares en procesos de transformación personal, a través de conferencias. Este jueves 18 estará en el Foro Fundamental que se celebra en el Cine Salesianos.

En el foro hablará sobre reinventarse. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir?

Mi intención es contar lo que me pasó cuando era joven Sobre todo, cómo el deporte me enseñó a superar la adversidad. Ofrezco herramientas para que la gente sepa qué puede hacer cuando las cosas no van como uno quiere.

¿Y qué se puede hacer?

Yo hablo de esfuerzo, de vencer el miedo, del descaro, de manejar la presión, de esos elementos que considero fundamentales para no culpar a los demás por lo que te pasa, sino asumir tu responsabilidad. Desde ahí, poder cambiar.

Usted también vivió una historia de transformación, ¿qué papel juega el autoconocimiento en ese proceso?

Cuando terminé mi carrera deportiva, después de haber jugado al waterpolo y haber sido uno de los mejores, tuve que reinventarme. Tuve que recuperar mi vida de mis adicciones y decidir trazar un nuevo camino. Cuando pones nombre a lo que te ocurre, como bien dices, comienzas a autoconocerte, a saber cuáles son tus habilidades y cuáles no. Eso te ayuda a saber por dónde caminar, qué puertas tocar y, sobre todo, qué formación necesitas para seguir adelante.

Autoconocerte te ayuda a saber qué necesitas para seguir adelante Pedro García Aguado — Terapeuta

¿Algún consejo para autoconocerse?

Yo siempre diría humildad y compasión. Hay que mirarse con humildad para no creerse mejor que nadie, pero tampoco peor. Y compasión, porque todos tenemos defectos. No somos seres perfectos y hay que saber aceptarlos. Y, en la medida de lo posible, mejorar.

¿Cómo convirtió su historia personal en una herramienta para ayudar a otros?

Se me ocurrió en la silla de terapia. Yo tenía 34 años en ese entonces y pensé: «Ojalá hubiera sabido estas cosas cuando tenía 15, 16, 18 años». A lo mejor, así habría sufrido menos y disfrutado más de la vida. Pensé que sería bueno transmitirlo, pero desde la honestidad, la verdad y la autenticidad.

¿Cree que está fallando algo en la educación emocional de los jóvenes hoy en día?

Creo que falló en la mía, en la de mis padres y en la de mis abuelos. Ahora se está trabajando desde una edad temprana, pero en la adolescencia, que es la etapa más complicada, parece que hay una laguna. No se trabaja la alfabetización emocional, que es entender lo que estamos sintiendo. Es importante saber ponerle nombre a lo que estamos viviendo y aprender a regularlo, no a bloquearlo.

¿Y qué papel juegan los padres y educadores en la prevención de conductas agresivas?

Un papel fundamental. Los padres deben acompañar sin sobreproteger, ofreciendo un entorno seguro y estable, donde los niños puedan ser ellos mismos. Si no les enseñas a levantarse después de caerse, no los estás preparando para el futuro.

¿El sistema educativo actual está preparado para atender estas problemáticas?

No, aún seguimos educando de la misma manera, los pupitres siguen alineados mirando a una pizarra. Hay alguna evolución, pero en general, el sistema educativo actual está obsoleto.

¿Qué cambios propondría?

Entre ellos, la educación emocional. Pero no de forma aislada, como una asignatura específica. Propongo que sea algo transversal, que, por ejemplo, un profesor de matemáticas pregunte a sus alumnos: «¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes cuando no sabes resolver un problema?»

¿Cómo cree que se debe actuar ante la adicción al móvil, una de las principales preocupaciones hoy en día?

La Organización Mundial de la Salud las denomina adicciones comportamentales. Si el uso del móvil se convierte en una necesidad para calmar un malestar, estamos ante una dependencia. Hay que retirar la tecnología, trabajar en un tratamiento cognitivo-conductual y, lo más importante, enseñar a gestionar las emociones. No es que debamos eliminar la tecnología, sino enseñar a usarla de forma responsable.

¿Qué señales debería observar un padre para saber si su hijo está desarrollando dependencia digital?

Los cambios de estado de ánimo, la irritabilidad, la agresividad... Si se le retira el móvil y muestra conductas agresivas, también podría ser una señal. Además, puede haber síntomas físicos, como el deterioro del sueño, o un bajo rendimiento académico. Todo esto puede indicar un uso problemático de la tecnología.

¿A qué edad le daría el móvil a un niño?

Los estudios sugieren que cuanto más tarde se les dé el móvil, mejor. A lo que me gustaría llegar es que, antes de darle un teléfono, los padres deben estar preparados para acompañar a su hijo en el uso responsable de la tecnología. Hay que informarse y saber cómo va a manejar la tecnología para que no se convierta en una adicción.

¿Cómo cree que se puede luchar contra el ciberacoso?

El primer paso es la educación desde casa. Los padres deben estar atentos al uso de las redes y crear un espacio de confianza donde sus hijos puedan hablar de cualquier situación que les incomode. También se deben endurecer las leyes para castigar a quienes acosan en línea.

Por último, ¿qué es «fundamental» para usted?

La familia es lo más importante, pero también valores como la honestidad, la lealtad y la valentía. No como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de vencerlo.