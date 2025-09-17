Una discusión por un patinete en Vigo acaba con un detenido por golpear a su suegra y a su pareja

Un hombre de 28 años ha sido detenido en Vigo por la Policía Local por presuntamente haber golpeado a su suegra y a su pareja, a la que además amenazó con un cuchillo, durante una discusión.

La trifulca, según ha informado este miércoles la Policía, tuvo lugar el pasado lunes a última hora de la tarde, momento en que la Policía recibió una llamada informando de una pelea en un apartamento ubicado en la calle Ramón Nieto.

Cuando los agentes llegaron, se encontraron una maleta abierta en la calle, con los enseres desperdigados por la acera, y escucharon gritos que les indicaron a dónde debían dirigirse.

Una vez en el apartamento encontraron ropa y enseres esparcidos por el suelo, una mesa destrozada y toda la casa revuelta.

La suegra dijo que desde hace dos meses convive con su hija y con la pareja de ésta, al cual responsabilizó de lo ocurrido por haberle arrebatado a su hija una patinete eléctrico, lo que dio lugar a una fuerte discusión.

En esa discusión, el ahora detenido comenzó a causar destrozos, golpeando a su pareja y a su suegra y amenazando a la primera con un cuchillo haciendo además de clavárselo en varias ocasiones.

El hombre tiró el cuchillo cuando escuchó a los vecinos aporreando la puerta para auxiliar a las mujeres.

Después, trató de convencer a los agentes de que todo el destrozo que veían lo habían causado ambas mujeres para comprometerlo y lograr echarlo de la vivienda, explicación que no tuvo éxito ya que fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género