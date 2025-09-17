Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal

Que unos hechos no hayan quedado acreditados en un procedimiento penal «no impide, en absoluto, que en otros ámbitos jurisdiccionales, como el social, se realice una nueva valoración de los mismos». A partir de este principio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el despido disciplinario de un director de banca de Vigo por acoso sexual sobre una becaria más de 30 años menor que él. La denuncia por la vía penal, sin embargo, acabó sobreseída al no poder demostrarse que no hubiese consentimiento en el episodio denunciado.

Los hechos ocurrieron durante una cena de Navidad, celebrada a principios de diciembre de 2023. Tras recibir una llamada de su superior jerárquico dos días después de la fiesta, la chica, de 23 años, decidió denunciar los hechos, tanto ante la empresa, Abanca, como ante la Policía Nacional. La entidad bancaria activó de inmediato su protocolo de acoso, que derivó en el cese disciplinario casi un mes después. Por el otro lado, la Audiencia Provincial archivó la causa en julio de 2024.

Lee aquí la noticia completa.