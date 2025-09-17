La diabetes no es obstáculo para el Camino

La vida activa no está limitada por el diagnóstico de diabetes, siempre que se cuente con educación, autocuidado y apoyo profesional. Así lo quieren visibilizar la Federación Española de Diabetes (Fede) y la Fundación para la Salud de Novo Nordisk España (FSNN) con la iniciativa Haciendo Camino 2025. Ayer, un centenar de personas con diabetes partió de la Praza de Compostela con 101,7 kilómetros del Camino Portugués por la Costa por delante hasta llegar a Santiago de Compostela.

Lo harán en seis días y acompañados por cuatro enfermeras, dos médicos, diez monitores y personal especializado. El 80% de los pacientes tiene diabetes tipo 2 y el resto, de tipo 1. Se formaron primero online y recibieron luego una jornada intensiva en Santiago antes de arrancar.

El proyecto busca promover el abandono del sedentarismo, la adopción de hábitos de vida saludables y la formación continua para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.

Por otra parte, la Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) ha sido la única representante española en el Congreso Europeo de la Diabetes, que reunió en Viena a expertos, médicos, científicos, pacientes y empresas de todo el mundo para debatir y dar a conocer los últimos avances sanitarios y de investigación en torno a esta enfermedad, que padecen millones de personas en el mundo. María José Rego, la presidenta de Anedia, destaca la «gran oportunidad» que la participación en esta cita significa para la asociación.