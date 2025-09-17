El CSIC reformará una nave en Porto do Molle para logística de sus barcos

Buena parte de los buques que componen la flota oceanográfica del Estado, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tienen su base operativa en Vigo. Son el Sarmiento de Gamboa, Mytilus, Ángeles Alvariño y Ramón Margalef, si bien otras embarcaciones como el nuevo Odón de Buen o Francisco de Paula Navarro también recalan periódicamente en el puerto olívico. Este despliegue obliga al CSIC a disponer de un emplazamiento en el que poder guardar el material que va a bordo, tanto aparejos para las campañas programadas como los contenedores que se ubican en cubierta. Con este fin adquirió una nave en el polígono industrial de Porto do Molle, de Zona Franca, que apenas se ha utilizado como almacén y que no tiene licencia de actividad. La institución que preside Eloísa del Pino acaba de poner en marcha la licitación para su acondicionamiento, tanto como la localización de pertrechos como para «oficinas de apoyo a la actividad científica y técnica» del IEO. Invertirá cerca de 380.000 euros, IVA incluido; el plazo de presentación de ofertas expira el 15 de octubre, como consta en la plataforma de contratación pública del Estado.

«La situación actual limita gravemente la capacidad del centro para gestionar de manera eficiente el material científico, generando problemas de espacio y organización que afectan directamente a la operatividad de la institución», expone el CSIC en la memoria justificativa del expediente. «La necesidad de habilitar adecuadamente la nave es imperiosa para resolver el déficit de espacio destinado tanto a almacenamiento como a uso administrativo, garantizando un entorno de trabajo funcional y seguro», prosigue. En suma, se actuará sobre casi 1.300 metros cuadrados de superficie construida. Tal y como consta en la documentación —el trabajo de arquitectura es de Pablo Muíños—, el almacén es de doble altura y el área de oficinas es de tres alturas, sin acondicionar. Los trabajos incluirán la instalación de un ascensor, además de las de ventilación o climatización.

«La ejecución de esta obra es una actuación imprescindible para la puesta en funcionamiento de la nave y para satisfacer las necesidades operativas y logísticas del Instituto Español de Oceanografía, garantizando el adecuado desarrollo de su actividad científica y técnica», remacha la entidad pública. El periodo de ejecución de las obras será de cinco meses; no hay financiación de fondos comunitarios.

Traslado

En lo que todavía no ha habido novedades es en la licitación para adecuar los locales en Beiramar que la Autoridad Portuaria ha concedido al CSIC en concesión a fin de que los utilice como oficinas durante las obras de reforma de los edificios de Cabo Estai. Fuentes de Praza da Estrela han apuntado que la parte administrativa que le correspondía está cumplimentada —fue aprobado por el consejo en su sesión ordinaria del mes de marzo—, sin que hasta la fecha se hayan iniciado los trabajos.

En concreto, los espacios que pasará a ocupar el CSIC suman en los soportales unos 1.500 metros cuadrados, en dos plantas distintas —855 metros cuadrados en una y 645 metros en otra— y distribuidos a día de hoy en varias oficinas.