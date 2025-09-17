Un concurso para chuparse los dedos

Conxemar, en afán de continuar creciendo y consolidando su apuesta por acercar la feria al centro de Vigo, organizará entre el 3 y el 26 de octubre la segunda edición de ConxeTapas, un concurso en el que más de una veintena de establecimientos hosteleros del Casco Vello y de la zona del Náutico ofrecerán a sus clientes una tapa en la que el ingrediente principal lo elegirán los negocios entre productos de pescado congelado como son el langostino, calamar, merluza, gambón, pulpo, gallineta o pez espada.

Según destacan desde Conxemar, son ya veinte los establecimientos confirmados en esta edición, mientras que otros tres han apalabrado ya su inscripción, lo que permitirá superar la cifra de 19 participantes lograda el año pasado. Los interesados pueden sumarse hasta mañana, tras aprobarse una ampliación del plazo.

«Como hubo un buen resultado, queremos repetir y que siga creciendo, tuvo muy buena acogida por los hosteleros y por los ciudadanos. El objetivo es dar a conocer el pescado congelado, que tiene la misma calidad que uno fresco, y promocionar su consumo», señalan desde la organización. Destacan, asimismo, que se repartirán premios «jugosos» tanto para los establecimientos, que optan a tres galardones de 2.000, 1.250 y 700 euros, así como a los consumidores que voten por su tapa preferida, entre los que se sorteará un Iphone 17.

El jurado estará compuesto por un «Mystery Shopper», que de incógnito visitará todos los locales para probar las tapas y revisar que cumplen con los estándares exigidos, y una serie de «influencers».

Las fechas del certamen suponen también un estímulo para el sector de la hostelería en unas semanas que están a medio camino entre la temporada de verano y la de Navidad, lo que sirve para estimular el consumo. Así lo apunta desde Paparota, que en 2024 se llevó el primer premio, Beatriz Fernández, señalando que «sí que mueve gente y es una forma de publicitar tu negocio, ayudando a que en una época de menor turismo venga más gente».

El segundo clasificado de la edición anterior, mientras, fue el Paparrúa. Su propietario, Adrián Santalices, destaca que el año pasado «funcionó muy bien en unas fechas que suelen ser flojitas», poniendo en valor que «se potencie el consumo de pescado, algo importante».

El primer día de ConxeTapas coincidirá, además, con otra de las iniciativas paralelas a la feria como es el Conxemar Fest Fish & Hits, el concurso musical dirigido a artistas y grupos emergentes, donde también se promocionarán las tapas diseñadas por los hosteleros para incentivar la participación en el concurso. Se acercan días para chuparse los dedos.