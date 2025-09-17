La cabalgata de Reyes de Vigo volverá a ser de dos modalidades
El Concello licitará en unos días el diseño y la construcción de las carrozas por casi 110.000 euros
La cabalgata de Reyes de Vigo, que, para muchos, significa el punto final a mes y medio de fiestas navideñas, volverá a ser de dos modalidades: estática por la mañana en la avenida de Castelao y dinámica, es decir, en movimiento, por la tarde. Eso sí, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan: el pasado mes de enero, los Reyes Magos tuvieron que refugiarse en el Ifevi por las intensas lluvias registradas en algunos momentos del día.
Lo avanzó el alcalde, Abel Caballero. Informó que, "dentro de unos días", el Concello aprobará la licitación del diseño y la producción de las carrozas por "casi 110.000 euros". Indicó que la temática de la cabalgata será "la magia y la fantasía". "Creemos que va a ser la mejor cabalgata de Reyes del mundo y que los Reyes Magos se quedarán en Vigo porque les gusta tanto la ciudad. Las niñas y niños de Vigo saben que se quedarán aquí", añadió.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama