La cabalgata de Reyes de Vigo volverá a ser de dos modalidades

La cabalgata de Reyes de Vigo, que, para muchos, significa el punto final a mes y medio de fiestas navideñas, volverá a ser de dos modalidades: estática por la mañana en la avenida de Castelao y dinámica, es decir, en movimiento, por la tarde. Eso sí, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan: el pasado mes de enero, los Reyes Magos tuvieron que refugiarse en el Ifevi por las intensas lluvias registradas en algunos momentos del día.

Lo avanzó el alcalde, Abel Caballero. Informó que, "dentro de unos días", el Concello aprobará la licitación del diseño y la producción de las carrozas por "casi 110.000 euros". Indicó que la temática de la cabalgata será "la magia y la fantasía". "Creemos que va a ser la mejor cabalgata de Reyes del mundo y que los Reyes Magos se quedarán en Vigo porque les gusta tanto la ciudad. Las niñas y niños de Vigo saben que se quedarán aquí", añadió.