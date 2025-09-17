Botana defiende una tesis que guía a los puertos en la descarbonización

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, defendió ayer en el campus una tesis doctoral que brinda a los gestores de puertos una nueva y avanzada «herramienta universal» para la descarbonización y que, entre otras conclusiones, demuestra que el objetivo de reducción de las emisiones en un 55% para 2030 es posible. No así, teniendo en cuenta el desarrollo actual de las tecnologías, el de emisiones cero, puesto que implicaría multiplicar por 15 las necesidades energéticas de estas infraestructuras clave.

Bajo el título El papel de los puertos como instrumento para la lucha contra el cambio climático, Botana ha trabajado durante los últimos cinco años en una investigación que surge de la realidad detectada a lo largo de su dilatada trayectoria en el ente portuario, que arrancó en 2002 y que culminaba hace dos con su nombramiento como presidente.

«Veía a los gestores, como yo lo fui en su día, muy desorientados ante las políticas de descarbonización, los nuevos compromisos o las tecnologías disponibles. Había una necesidad muy clara de herramientas que ayuden a los puertos a adaptarse a los nuevos tiempos. Y que no tengan que recurrir a una empresa privada, sino que puedan utilizarlas de manera gratuita. El objetivo que buscamos es que la mejora medioambiental sea algo colaborativo y no individual. Porque el 80-90% de los puertos europeos son pequeños o medianos y tienen una capacidad limitada para diseñar sus propias estrategias», explicaba horas antes de la presentación.

«Es una tesis inusual porque está enfocada a la gestión pero con rigor científico. Se habla mucho de políticas y estrategias desde Europa, pero hay que poner los números sobre la mesa. Ahí está la clave. Y queremos que sirva de guía y sea extrapolable a cualquier puerto del mundo, no solo a los que ya están operativos sino a los que se puedan construir en África, América o Asia. Y atendiendo al doble reto de la descarbonización y de la soberanía energética», plantea.

Botana ha tenido como directores de tesis a dos catedráticos de Vigo y Santiago, Emilio Fernández y Gumersindo Feijoo, ambos con una dilatada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad y la huella de carbono. Ya ha publicado varios artículos científicos en revistas internacionales, de hecho, la parte final se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de una de estas publicaciones. Y además cuenta con el respaldo de un comité de expertos vinculados a puertos españoles y organismos como la Sociedad Internacional de Puertos o la FAO.

«He tenido la validación y el apoyo de grandes profesionales que han estado aportando sus ideas. Y también me toca dar las gracias al Puerto de Vigo por dejarme utilizar toda la información que necesitaba para utilizarlo como modelo», destaca.

A partir de los datos del ente vigués, Botana ha desarrollado dos herramientas informáticas, así como un plan de acciones para cumplir el objetivo de 2030. Una de ellas calcula la huella de carbono de forma sencilla a partir de la metodología de Puertos del Estado y Cedex. Y la otra analiza todas las tecnologías para descarbonizar y facilita la toma de decisiones y el diseño de compromisos por parte de los gestores.

La tesis también aporta «conclusiones objetivas y testadas muy interesantes»: «Reducir el 55% es posible, pero el objetivo de cero emisiones multiplicaría por 15 las necesidades energéticas de un puerto porque todos los nuevos combustibles, ya sea el hidrógeno, el amonio o el metanol, necesitarán fuentes eléctricas. Y otro resultado es que, teniendo en cuenta el consumo de empresas y barcos, que responde a picos de actividad, y la inestabilidad de la producción de renovables, sería necesario estar conectado a otras redes o tener fuentes alternativas que suministren y den estabilidad».

«La relación con la Universidad tiene que seguir creciendo, mi sueño es una Cátedra»

Botana se licenció como integrante de la primera promoción de Ciencias del Mar a finales de los noventa y ha seguido muy unido a la facultad. De hecho, vuelve cada curso a los actos de graduación: «Las nuevas generaciones tienen mucho potencial». Y a lo largo de estos años se ha apoyado en los investigadores de la UVigo para llevar a cabo numerosos proyectos relacionados con la economía azul o la eficiencia energética. Una apuesta que la institución le reconoció el año pasado con su Premio Alumni Honorífico.

«No hubiera querido hacer la tesis en ninguna otra. La UVigo es esa universidad del mar que debe ser un referente a nivel internacional. Y la relación con el Puerto tiene que seguir creciendo. Uno de mis sueños es una Cátedra de economía azul para acercar a los estudiantes. Todas estas carreras de ciencias tienen mucho futuro, van a ser muy necesarias, y hay que tender esos puentes para facilitar su colocación y que los estudios estén muy adaptados a la realidad», defiende.

El Puerto de Vigo, añade Botana, «no deja de ser un gran laboratorio para testar cualquier tipo de desarrollo científico». Y son muchos los investigadores de las áreas científicas y tecnológicas que trabajan en los más de 40 proyectos europeos activos actualmente.

«Y no solo de la UVigo, sino también de Santiago y A Coruña porque yo veo la Universidad como un gran hub. El Puerto es un modelo a seguir, no basado en eslóganes, sino en datos reales. Y es una de las entidades que, sin dedicarse a la investigación, suma más proyectos. Tenemos un amplio recorrido y prestigio en temas ambientales y de innovación aunque a veces somos más conocidos fuera que en casa», apunta.