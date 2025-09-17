La bocatería «Papos» abrirá su primera franquicia en Santiago
REDACCIÓN
Si hace un par de años fue el cambio de local tras varias décadas en un pequeño establecimiento de calle Venezuela, hoy la mítica bocatería viguesa «Papos» da un gran salto. Concretamente de casi 100 kilómetros, porque abrirá su primera franquicia en la capital gallega, Santiago de Compostela, a principios del próximo mes de octubre.
Esta será solo la primera de las franquicias que la marca local desplegará en la comunidad, al estar pendiente de aprobación otras tres solicitudes. «Por ahora es gente que conoce la bocatería. Gente que sabe que la receta funciona y quiere formar parte. Esperamos que con la entrada en Mundo Franquicia, esto aumente en otros puntos, fuera de Galicia», relata el actual gerente del negocio, Óscar Amoedo, hijo del fundador de la bocatería 43 años atrás, Pepe Amoedo.
