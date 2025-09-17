El BNG de Vigo propone una alternativa para dejar Sogama
El BNG de Vigo, a través de su portavoz, Xabier P. Igrexas, ha instado al Gobierno local trabajar en una alternativa a la actual gestora de los residuos en la ciudad, Sogama, a la que tilda de «contaminante e carísima». «Non se trata só de rexeitar un tarifazo inxusto, senón de dar o debate sobre como xestionamos os residuos», afirmó Igrexas, quien lamenta que solo en Vigo se reciclan el 13% del total de los residuos; muy lejos del 50% recomendado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra