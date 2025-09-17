El BNG de Vigo propone una alternativa para dejar Sogama

El BNG de Vigo, a través de su portavoz, Xabier P. Igrexas, ha instado al Gobierno local trabajar en una alternativa a la actual gestora de los residuos en la ciudad, Sogama, a la que tilda de «contaminante e carísima». «Non se trata só de rexeitar un tarifazo inxusto, senón de dar o debate sobre como xestionamos os residuos», afirmó Igrexas, quien lamenta que solo en Vigo se reciclan el 13% del total de los residuos; muy lejos del 50% recomendado.