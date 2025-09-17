Arrestado tras una pelea en el albergue de Marqués de Valterra
Un joven fue detenido el sábado tras una pelea con otro varón en el albergue municipal de Marqués de Valterra. Los dos hombres se acusaban mutuamente de la sustracción de unas prendas de ropa y posteriormente se agredieron, acabando ambos con lesiones. Uno de ellos acabó siendo detenido y otro fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro ya que tenía un corte bajo el párpado.
