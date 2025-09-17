Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alianza entre Zona Franca y el MARCO

Alianza entre Zona Franca y el MARCO |

Alianza entre Zona Franca y el MARCO |

Asesoramiento para la colección artística de Zona Franca, promoción de actividades conjuntas y colaboración en proyectos culturales son los objetivos del convenio firmado entre el consorcio y el MARCO.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents