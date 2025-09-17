El alcalde exige más dinero a la Diputación: «Va todo para fuera»

Nuevo choque institucional entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la Diputación, después de que el ente provincial anunciase un incremento en la inversión hasta 128 millones en 59 concellos de la provincia. Para el regidor, «eso me da la razón cuando dije que tenían que aumentarla en Vigo y dijeron que no, pero esto es el PP, dinero todo para fuera». Caballero reclama incrementar hasta los 6,5 millones el convenio anual, hasta la fecha de cinco millones, argumentando la petición por la subida del IPC.

Para la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luis Sánchez, al alcalde «le falla la contabilidad» y reitera que el ente provincial destina «una inversión de récord en Vigo», cifrándola en 30 millones en dos años. Pide también que se reconozcan las aportaciones provinciales en obras como la reforma de la avenida Clara Campoamor. Precisamente, sobre este vial, Caballero anunció que estará en obras a partir de octubre entre la confluencia con Ramiro Pascual y el hospital Álvaro Cunqueiro.

Por otro lado, el alcalde vigués dio cuenta de la concesión de 3.509 becas de comedor por 1,5 millones de euros y de 1.070 de libros escolares por 107.000 euros, poniendo en valor que no haya quedado ninguna familia que cumpliese los requisitos en lista de espera. Criticó a la Xunta por no hacerse cargo de estas ayudas. «Si fuera por ellos, 3.509 niños de Vigo no comerían, pero nosotros no vamos a permitirlo», concluyó.