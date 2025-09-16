Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta, en busca del joven talento artístico

La Consellería de Cultura, junto a la Dirección Xeral de Xuventude, anuncian la convocatoria del programa Xuventude Crea, en el que pueden concurrir jóvenes de entre 16 y 30 años con dotes artísticas en hasta 16 categorías: pintura, arte urbana, cocina, creador de contenido, etc. El plazo termina el día 29.

