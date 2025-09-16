La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
El delincuente empezó a gritar y trató de arremeter contra los periodistas gráficos, lo que ha llevado a la sala a impedir la entrada del público por razón de orden público
La actitud violenta de un acusado de violación en el juicio que se celebraba esta mañana en la Audiencia de Vigo obligó a parar momentáneamente la vista y finalmente a celebrarla a puerta cerrada por razones de seguridad y orden público.
El hombre, acusado de agredir sexualmente hace más de una década a una trabajadora del antiguo Hospital Xeral a la que abordó de madrugada, se puso a gritar y a proferir improperios e insultos por la presencia de periodistas gráficos en la sala, llegando a intentar arremeter contra ellos, lo que fue frenado por los dos policías nacionales que lo custodiaban, ya que en la actualidad está en prisión.
«No quiero salir, que se vayan», «te rompo la cámara, me cago en tus muertos» fueron algunos de los gritos que profirió en la sala de vistas antes de que, tras intentar sin éxito tranquilizarlo, el tribunal decidiese suspender la vista, que se reanudó minutos después, pero a puerta cerrada para evitar situaciones de riesgo.
El acusado afronta casi 17 años de prisión por la violación de la víctima en 2013. El caso se resolvió en 2022 gracias al ADN. La mujer sufrió graves secuelas psíquicas a raíz de lo sucedido y los médicos forenses han certificado que no está en condiciones de prestar declaración.
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Muere un niño en A Coruña en un accidente doméstico
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra