La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo

La actitud violenta de un acusado de violación en el juicio que se celebraba esta mañana en la Audiencia de Vigo obligó a parar momentáneamente la vista y finalmente a celebrarla a puerta cerrada por razones de seguridad y orden público.

El hombre, acusado de agredir sexualmente hace más de una década a una trabajadora del antiguo Hospital Xeral a la que abordó de madrugada, se puso a gritar y a proferir improperios e insultos por la presencia de periodistas gráficos en la sala, llegando a intentar arremeter contra ellos, lo que fue frenado por los dos policías nacionales que lo custodiaban, ya que en la actualidad está en prisión.

«No quiero salir, que se vayan», «te rompo la cámara, me cago en tus muertos» fueron algunos de los gritos que profirió en la sala de vistas antes de que, tras intentar sin éxito tranquilizarlo, el tribunal decidiese suspender la vista, que se reanudó minutos después, pero a puerta cerrada para evitar situaciones de riesgo.

El acusado afronta casi 17 años de prisión por la violación de la víctima en 2013. El caso se resolvió en 2022 gracias al ADN. La mujer sufrió graves secuelas psíquicas a raíz de lo sucedido y los médicos forenses han certificado que no está en condiciones de prestar declaración.