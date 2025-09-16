Vigo, Baiona y Nigrán suman 3 de cada 10 viviendas turísticas ilegales de la provincia

La suma de las viviendas turísticas ilegales de Vigo, Baiona y Nigrán supone tres de cada 10 de la provincia: 227, 95 y 47, respectivamente, según los datos trasladados por la Subdelegación del Gobierno. Según informó esta semana el Ejecutivo central en un comunicado, son viviendas que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero no lo obtuvieron por no cumplir los requisitos legales.

Ante esto, las plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que pueden estar comercializándose en varias de ellas a la vez. El Gobierno explica que, si un código es revocado, significa que el Colegio de Registradores recibió la solicitud, la cual contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Se detectaron viviendas turísticas ilegales en numerosos concellos del área de influencia de Vigo, como Ponteareas (11), Gondomar (11), Porriño (11), Redondela (11), Tui (11), O Rosal (5), Salvaterra de Miño (2) o Tomiño (1).

Los municipios gallegos con más solicitudes desestimadas son Vigo (227), Sanxenxo (196), A Coruña (140), Santiago de Compostela (128) y Pontevedra (111). El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) notificó 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. En la olívica, las viviendas en alquiler turístico en estado activo o activo-provisional suman casi 930.

«Absoluto descontrol»

El BNG exige «poñer fin ao absoluto descontrol e a política de barra libre coas vivendas de uso turístico en Vigo». Acusa a los gobiernos municipal y gallego «de facilitar a súa proliferación por falla de medidas e denuncia que máis da metade dos pisos non están rexistrados no Ministerio de Vivenda malia ser obrigatorio».

Su portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, reclama acabar con «esta política de deixar facer e ollar para outro lado ante o avance» de lo que, según aseguró, es «a máis grave ameaza e obstáculo ao dereito á vivenda» en Vigo.