Sogama asegura que Vigo solo asume 1,68 millones del canon de la basura

El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, replicó ayer al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la ciudad olívica no asume 4 millones del canon que aplica la empresa pública de tratamiento de residuos, sino 1,68 millones, por lo que le instó a «devolver» a los vecinos 2,47 millones si se lo está aplicando en el recibo de la basura.

Lo hizo en una comparecencia en la planta de transferencia de Guixar, donde afirmó que la Xunta asume 25 de los 42 euros de la subida del canon, que pasó de 66 a 108 euros, y los ayuntamientos, los otros 17. Vigo se acogió, detalló, a un canon reducido de 95 euros y de forma paralela, el 15 de abril, la Xunta le ingresó 1.317.862 euros del Fondo Ambiental Adicional, por lo que el coste actual para la ciudad más poblada de Galicia es 83 euros y no 108.

Asimismo, dijo que si Vigo cumpliese con los objetivos de reciclaje de la UE, que para el 2025 son de un 55 %, en lugar del 13 % que recicla en estos momentos, se ahorraría 3,4 millones de euros que dejaría de pagar a Sogama y que le ingresarían por una mayor aportación al reciclaje tanto Ecoembes como Ecovidrio.

«Creemos que lo importante es dejarse de acusaciones y debates estériles y que lo que realmente debemos es preocuparnos de reducir la generación de residuos e incrementar la tasa de reciclaje», agregó Domínguez, achacando, en todo caso, el origen del problema al Gobierno central.

Tras estas palabras, el gobierno vigués acuso al presidente de Sogama de «engañar y mentir», tildando de «falso» el dato de 1,68 millones que aportó y pidiendo su dimisión por «ineficaz».