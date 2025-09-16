«Recaer es normal; dejar al agresor es un proceso de salidas y entradas al centro»

Después de 17 años al frente del Centro de Emergencias para Mujeres de Vigo –CEMVI–, Elena Molanes todavía no se atreve a trazar un perfil de las víctimas que son derivadas a este servicio autonómico. Y no es por falta de conocimiento, sino porque detrás de cada caso se encuentra una mujer con una mochila totalmente distinta y que varía también mucho en función de su situación económica. Pese a esto, sí hay una palabra que aparece en las valoraciones de Elena después de cada entrevista con las usuarias del centro: dependencia. Es tal esta subordinación o sumisión que, casi por norma, las recaídas son ineludibles. «Dejar al agresor es un proceso de muchas salidas y entradas al Centro; no hay que juzgarla sino entenderla y escucharlas», cuenta Molanes.

–La última vez que habíamos hablado, hace casi año y medio, su preocupación versaba sobre el incremento de mujeres víctimas de agresiones sexuales por parte de sus padres o familiares. ¿Continua siendo una casuística frecuente?

Sí, seguimos teniendo casos de chicas que han sido agredidas por sus padres, que en principio son las personas que más deberían velar por su cuidado y protección. Con todo; estamos teniendo muchos casos de mujeres extranjeras en situación irregular, y esto nos preocupa muchísimo porque lo complica todo: no tienen arraigo, ni permiso de estancia... es como si no existieran. Imagina una mujer recién llegada a Vigo porque, tras conocer a alguien por redes sociales, le dice que se mude aquí y a su llegada, la veja, la maltrata. Es que se queda completamente desamparada, sin apoyos.

–Acuden a vosotros por no contar con otro recurso

Todos los casos que nosotros llevamos son derivaciones por parte de la Policía, ellos aprecian los casos más graves, más sangrantes. O en los que el agresor no está localizado. Pueden estar hasta una máximo de tres meses. En el primer trimestre de año estuvimos al 83% de ocupación y en este segundo al 84%. Y la gran mayoría pues ya son extranjeras, que hace unos meses no era así. La mayoría de usuarias eran españolas pero ahora solo el agresor es natural de Vigo. Por eso la especial vulnerabilidad.

–¿Son muchos los casos que también os derivan de otras provincias?

Sí; tenemos de Lugo, de A Coruña, de Ourense... en total fueron 28 ingresos de fuera de Vigo. Y estamos hablando de la mujer pero también es frecuente que vengan acompañadas de sus hijos menores de edad.

–Dar el paso para muchas de ellas no puede ser nada sencillo; significa también verse sin nada.

Realmente más que dependencia económica, es emocional. Sí es verdad que contar con un trabajo y tener independencia económica es un paso muy importante para recuperar o reconducir su vida, pero la dependencia emocional es brutal. Es frecuente que una mujer entre y salga más de una vez del CEMVI; es un proceso con recaídas porque el cambio es drástico. Ya sea por miedo, necesidad o incluso por confiar en que van a cambiar, vuelven con su agresor. A veces es frustrante porque trabajas con ellas, intentas que vean la realidad, les recuerdas todo lo que ellas te contaron de él y al final llega un punto en el que te lo niegan, que te mintieron, o incluso lo justifican.

–Os pasa factura a vosotros y a ellas esta labor.

Te implicas muchísimo, claro, porque tú sí ves las cosas como son; ves cómo sufren pero no puedes hacer nada hasta que ellas también lo vean. Y muchas veces repiten el mismo patrón, son mujeres víctimas de malos tratos por varias parejas. Tienen este perfil de dependencia, por ello es un proceso muy largo. Y pasa también factura a nivel de salud, muchas mujeres están medicadas y a muchas he tardado más de una semana en verlas sonreír, también se culpan en muchas ocasiones.