La Praza da Princesa acoge una muestra de vehículos ecológicos

La Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE), en colaboración con el Concello de Vigo, ofrece mañana y pasado una exposición de vehículos ecológicos —modelos eléctricos y sostenibles— en la Praza da Princesa, iniciativa enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad.

Se trata de «un evento para todos», ya que «la ciudadanía podrá descubrir los últimos vehículos de movilidad sostenible, conocer su funcionamiento y entender cómo contribuyen a ciudades más limpias y eficientes» y «el sector profesional de la movilidad, por su parte, tendrá acceso a demostraciones técnicas, novedades en recarga y conectividad e información sobre tendencias e innovaciones, además de la oportunidad de establecer contactos directos con las marcas de automoción».

A la presentación del evento acudirán, además de la representación del Concello, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda, y el presidente de la Asociación Española del Automóvil Ecológico, Héctor Prego, que «destacará junto a los profesionales del sector de la automoción de Vigo de Grupo Resnova, Rofervigo, Grupo Breogán y Tesla la importancia de la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la innovación en el transporte urbano, reforzando el compromiso de la ciudad con un futuro más limpio y sostenible».