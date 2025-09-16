La zona azul de Vigo pierde más plazas: adiós a un centenar en los últimos cinco meses

Encontrar un sitio para aparcar el coche en determinadas zonas de la ciudad es una misión que requiere cada vez más paciencia, en gran parte, porque continúa la reducción de las plazas de las que dispone la zona azul, también conocida como XER (Xestión de Estacionamento Regulado). Según la estimación que trasladan a FARO los trabajadores de la empresa que presta este servicio municipal en concesión, Dornier, hay en torno a 1.500 espacios delimitados actualmente, casi medio millar menos de los que debería haber en base al contrato firmado con el Concello. Son, aproximadamente, un centenar menos en comparación con las disponibles hace cinco meses.

Entre las últimas bajas, destacan unas 15 en las calles Placer y Paseo de Granada debido a las obras de instalación de las rampas mecánicas en este último vial, a las que se suman media decena en Progreso, al pasar el hotel Vigo Plaza: se reservaron por la rehabilitación de un edificio de viviendas. Más: en torno a 40 en Pintor Lugrís y otras 25 entre Pintor Colmeiro y Salamanca. En ambas zonas, se ejecutan trabajos para la colocación de rampas mecánicas. Otra obra reduce algo menos de 10 lugares de rotación en la calle Bolivia, justo antes del encuentro con Panamá, una zona en la que, habitualmente, es complicado encontrar sitio en superficie.

Las humanizaciones, que restan protagonismo a los coches en favor de los viandantes o los ciclistas y usuarios de patinetes a través del carril bici, así como la colocación de contenedores de residuos —en las calles Progreso o López de Neira en los últimos meses— explican esta pérdida de protagonismo de las plazas de rotación, que son unas 1.300 menos que en los años 90, según fuentes conocedoras de este servicio, cuando comenzaron a funcionar. El resultado: es más difícil aparcar en la calle, lo que obliga a algunos conductores a meterse en los párquines, bastante más caros en general que la zona azul —desde 0,30 euros por 33 minutos hasta 1,45 euros por dos horas, el máximo para la mayoría de los usuarios—.

En el contrato del Concello con Dornier, que se llevó el servicio por 23,4 millones de euros en diciembre de 2017 –el acuerdo, a 10 años, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra a mediados de 2018–, se indica que las reducciones permanentes superiores al 10% de las plazas —se cumple en este caso, ya que, en 2018, la cifra oficial era de 2.132, de las que 201 son en zonas de carga y descarga, por lo tanto, 1.931 a disposición de particulares en todo el horario— serán compensadas con la ampliación de un número equivalente en otras calles. Es evidente que esto no se está cumpliendo. Los controladores lo reclaman.

Vehículos que no se mueven en todo el día

Además, advierten que las plazas disponibles en el día a día para la rotación de vehículos son todavía menos de las 1.500 estimadas, ya que «más de 50» están ocupadas por vehículos que no pagan y se pasan una gran parte (o todo) el día sin moverse: los de usuarios con tarjetas de estacionamiento de personas de movilidad reducida (PMR) o ciclomotores de cuatro ruedas. Es más: denuncian que un porcentaje muy elevado de conductores usan «de forma fraudulenta» los certificados de PMR —falsifican el documento o utilizan el de familiares, incluso fallecidos— y ya han detectado que hay coches que permanecen «varios días» en el mismo lugar.

Trasladan los trabajadores la necesidad de recuperar las plazas perdidas en áreas disponibles, como el tramo de la Ronda de don Bosco entre Eduardo Iglesias y Velázquez Moreno, Cachamuíña -adonde se desplazó la parada de taxis del Paseo de Granada- o Falperra. «Incluso podrían reservarse para residentes únicamente una vez finalice el horario de la zona azul», indican antes de advertir que, una vez esté en marcha el centro de salud Olimpia Valencia, habrá muchos problemas en el entorno —calle Lalín— para aparcar. Proponen habilitar plazas de XER para asegurar la rotación de los vehículos y facilitar el estacionamiento a los conductores.

Ordenanza de 2011

Trabajadores de Dornier vuelven a pedir una actualización de la ordenanza municipal, de 2011. Indican que hay usuarios que preguntan por qué los eléctricos tienen que pagar por la zona azul «cuando en otras ciudades ya están exentos». «Este tipo de actualizaciones deben venir recogidas en un nuevo marco», subrayan. Sobre el funcionamiento de los cargadores de automóviles, más de lo mismo. La empresa está a la espera de que el Concello dé el paso para instalarlos en la vía pública. Tendría que haber 27 postes funcionando antes de 2024, pero no hay ni uno.