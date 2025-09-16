«Iba solo; no hay duda de quién conducía», dicen los policías que acorralaron a un conductor fugado

Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro. Así interceptó una patrulla de la Policía a un conductor que circulaba de forma temeraria por Beiramar a plena luz del día. Ayer se celebró el juicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo en el que los agentes no dudaron de la identidad del conductor. «Iba solo, no hay duda de quién conducía», reconoció uno de los agentes. El acusado, que declaró por videoconferencia en último lugar, afrontaba una pena de prisión de dos años y medio por conducción temeraria.