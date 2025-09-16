«Iba solo; no hay duda de quién conducía», dicen los policías que acorralaron a un conductor fugado
REDACCIÓN
Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro. Así interceptó una patrulla de la Policía a un conductor que circulaba de forma temeraria por Beiramar a plena luz del día. Ayer se celebró el juicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo en el que los agentes no dudaron de la identidad del conductor. «Iba solo, no hay duda de quién conducía», reconoció uno de los agentes. El acusado, que declaró por videoconferencia en último lugar, afrontaba una pena de prisión de dos años y medio por conducción temeraria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo