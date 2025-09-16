Gatos a la espera de un futuro

En el centro de la ciudad, una casa se diferencia del resto por ser lugar de acogida de gatos. Su función es ofrecer cuidados y alojamiento a los animales mientras esperan por una familia que los adopte. Son gatos recogidos de la calle, enfermos o malheridos que necesitan esa atención para sobrevivir. Allí vive Lara Vicente, que decidió hace seis años convertir su casa en casa de acogida, una figura clave e invisible en la cadena de protección animal que, sin instalaciones ni subvenciones, sostiene una parte fundamental del trabajo de rescate.

Es voluntaria de la protectora Biosbardos, no es la única, pero admite que no dan abasto: «Cada vez hay más animales que atender». No todos pueden ser rescatados de la calle.La prioridad son los bebés sin madre y los que presentan algún problema de salud. Una vez están sanos y estables, se les busca una familia adoptiva. Si son adultos y han pasado menos de una semana sin estar en la calle, se les devuelve al punto donde fueron recogidos. «Es muy importante que sea el mismo lugar para no generarle estrés», aclara Lara. Para devolverlos a la calle es imprescindible que estén castrados.

El primer gato que llegó a su casa fue por una emergencia veterinaria. «Me preguntaron si quería acogerlo porque no podían tenerlo más en la clínica. Cuando llegó el momento de darlo, fue un disgusto tremendo. Pero tenía claro que, si no era capaz de dejarlo marchar, no podría ayudar a más», recuerda. Desde entonces, cientos de historias han pasado por su casa: algunos murieron en sus brazos, otros, encontraron una nueva vida.

Cada nuevo gato pasa por un proceso de adaptación riguroso: cuarentena en una habitación separada o jaula, tratamiento antiparasitario, atención veterinaria y adaptación paulatina al entorno. «Los gatos son como las personas, necesitan tiempo para conocerse. Y cuando llegan, no sabes qué traen encima.», concreta. Su casa está siempre organizada en función de quién puede convivir con quién. Además de los huéspedes, tiene sus propios gatos y procura reservar un hueco para alguno que se esté muriendo. «Nadie los adopta, pero todos merecen un lugar donde pasar sus últimos días», confiesa.

Lara Vicente, voluntaria de la protectora Os Biosbardos que acoge en su casa gatos en extrema gravedad. / Marta G. Brea

El proceso de adopción es muy diferente en cada caso. «Los de pelaje negro tienen más dificultades para encontrar hogar». Lara explica que, en estos casos, las personas se fijan «mucho» en la estética del animal. «Las fotografías que subo a Instagram son clave, si sale adorable en la foto tiene más posibilidades de conseguir familia». Los cachorros y los Azul Ruso son los favoritos de la gente, en cambio, los Carey suelen tener menos posibilidades de acogida. Considera que sería más «importante» que los adoptantes se fijasen en la personalidad del gato y no en el color.

Las adopciones no se improvisan, desde Biosbardos realizan entrevistas para asegurarse del bienestar del animal. «Algunos nos critican por preguntar tanto, pero no podemos arriesgarnos a que un gato vuelva a la calle o sufra.», resalta Lara. Una vez el gato ya está en su nueva casa se hace un seguimiento con las familias para garantizar una buena convivencia.

Ser casa de acogida supone un gran coste económico:«Si se ponen enfermos, no tienen seguridad social». Una operación o un TAC corren a cargo de la protectora, que que se financia con donaciones particulares como las de Teaming ( un euro al mes por persona). Lara costea la manutención de su bolsillo o con donaciones que le dan a través de su cuenta de Instagram @gatosquebuscancasa. Agradece la colaboración de todos los donantes, pero resalta que no es suficiente.