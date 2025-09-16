La G-Night supera las 200 actividades de divulgación

La quinta edición de la G-Night, Noite das Persoas Investigadoras, llevará a cabo el próximo día 26 más de 200 actividades de divulgación en las siete principales ciudades gallegas. Más de 7.000 personas participaron el año pasado en esta iniciativa coordinada por la Universidad de Vigo y desarrollada en red junto con sus homólogas de Santiago y A Coruña, CSIC, IEO y varios centros de I+D y que cuenta con el apoyo de la Axencia Galega de Innovación de la Xunta (GAIN).

El edificio Redeiras acogió ayer la presentación del programa de este año durante un acto en el que participaron la vicerrectora de Investigación de la UVigo, Belén Rubio, y sus homólogas Pilar Bermejo, responsable de Política Científica de la USC, y Cristina Naya, de Divulgación, Cultura y Deporte en la UDC. También participó la directora de GAIN, Carmen Cotelo, y la responsable de la Unidad de Comunicación Científica del IIM-CSIC, Luisa Martínez.

Redeiras será precisamente el epicentro de las actividades en Vigo, que cuentan con el apoyo del Concello y la financiación del Consello Social de la Universidad. Investigadores del campus instalarán cerca de treinta puestos en los que llevarán a cabo experimentos en los ámbitos científico, tecnológico y de las ciencias sociales.

Además, el café De Catro a Catro acogerá una nueva edición de Ciencia no Bar y en la Biblioteca Neira Vilas tendrá lugar una charla sobre el aprendizaje de lenguas.

El programa también incluye seis talleres científicos en el local de Emaús organizados por el IEO-CSIC. Y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) celebrará en su sede de Bouzas una jornada de puertas abiertas dirigida al personal de los comercios de Vigo que participó en la iniciativa Escaparates Oceánicos.