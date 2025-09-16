El espectáculo circense que colea en los tribunales

La Fiesta Escénica es una compañía circense fundada en Argentina en 1995 que, tras cruzar el charco, se asentó definitivamente en el Val Miñor hace ya casi 25 años. Desde Mougás (Oia) han llevado sus espectáculos por toda Europa y una de sus últimas y más recientes hazañas artísticas, que acabó en el prime time televisivo, han sido sus inconfundibles elefantes robotizados, los primeros, según ellos mismos anunciaron, en el mundo del circo. Acostumbrados a los escenarios, ahora sin embargo les toca lidiar en uno que nada tiene que ver con los que tan frecuentemente pisan con sus coloridas actuaciones: el judicial. Porque estos artistas pleitean en Sevilla para cobrar los casi 40.000 euros que les adeudan desde hace ya ocho años por 117 funciones que ofrecieron en la capital andaluza en plena temporada navideña.

«Navidad. A Christmas Show» es el espectáculo de música, baile y circo que esta compañía argentina llevó a Sevilla y que, con hasta cinco representaciones diarias, hizo las delicias de cientos de familias entre el 2 de diciembre de 2017 y el 7 de enero de 2018. Con un elenco de 14 actores, ente ellos acróbatas y bailarinas, las funciones se sucedieron durante algo más de un mes en la plaza mayor de las «setas» de la Encarnación de dicha ciudad ante un auditorio con capacidad para 300 personas.

En el Juzgado de lo Mercantil

Pues este show navideño acaba de protagonizar una vista celebrada la pasada semana en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Sevilla a raíz de la demanda presentada por La Fiesta Escénica contra la sociedad que los contrató entonces, la ya desaparecida Puro Evento Andalucía S.L., y contra quien fue su administradora en reclamación de los 39.450 euros que todavía les adeudan por dichos espectáculos, por los que únicamente recibieron un primer pago –del total de los tres comprometidos– de 15.000 euros.

Tras la audiencia previa celebrada el jueves, en la que se admitió la prueba documental propuesta, el asunto ya quedó visto para sentencia sin necesidad de juicio. Se trata del segundo intento que realizan en sede judicial para cobrar dicho dinero, ya que un anterior procedimiento monitorio tramitado por un juzgado de Primera Instancia se archivó en 2020 porque la empresa demandada estaba cerrada y la administradora tenía sus domicilios fuera de la provincia sevillana.

Responsabilidad de la administradora

«Se trata de un procedimiento curioso porque la parte demandante es una compañía circense y de teatro y porque, desde el punto de vista jurídico, junto a ir contra la entidad mercantil deudora también estamos pidiendo la responsabilidad de la administradora social», afirma Tomás Santodomingo, el abogado vigués que representa a los demandantes, que concreta que la empresa que contrató a sus clientes en 2017 se encuentra en situación de insolvencia, por lo que, argumenta, la que fue su responsable es quien «debe de responder por la deuda».

El letrado de la empresaria se ha opuesto a la demanda. En su momento, cuando de forma previa a la vía judicial la compañía circense le reclamó el dinero por medio de burofax, esta parte argumentó que el motivo del impago era que la «calidad de las actuaciones» no había sido la acordada –extremo que niega de forma tajante la parte demandante– y que iba a recurrir a otras empresas del sector para que calculasen el «valor» del espectáculo ofrecido.

En la causa judicial la empresaria vuelve a alegar «incumplimiento contractual» y, entre otras cuestiones, que la reclamación no debe dirigirse contra ella, ya que el administrador de hecho de la extinta mercantil sevillana desde su constitución y el que también lo fue de derecho desde pocos días después de que se hiciesen las representaciones fue otra persona en la actualidad ya fallecida.