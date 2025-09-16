Un empresario niega cometer fraude fiscal por deducir un millón de euros de IVA en falsas compras
e. v.
El Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo acogió ayer la vista contra un empresario acusado de un delito de fraude fiscal por deducir irregularmente el IVA de varias operaciones comerciales, alegando tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado que representa a la Agencia Tributaria, que se valió de facturas falsas al «no tener actividad» las empresas a las que supuestamente le había comprado.
Las cuantías defraudadas ascienden al millón de euros, enfrentándose a una pena de prisión de 2 años y un mes. El acusado negó los hechos y aseguró que dichas facturas emitidas «eran reales»: «Les compré y tengo facturas». Frente a esto, el fiscal expuso en sus conclusiones, y tras las preguntas a peritos de Hacienda y Vigilancia Aduanera, que «no hay un solo elemento de descarga» o probatorio que demuestre la veracidad de dichas facturas. «No pueden ser verdaderas porque las empresas que las emitieron no tenían actividad», expresó. Por su parte, la defensa del empresario rehusó en su trámite de informe exponer los hechos por lo que solicita su absolución.
