Detenido en Vigo tras colarse en el piso de su expareja a «descansar» pese a tener una orden de alejamiento

La Policía Local tuvo que intervenir el pasado fin de semana en la calle Camelias por un conflicto en un domicilio. En concreto, se trataba de la presencia de un hombre que estaba incumpliendo una orden de alejamiento.

Según han informado fuentes policiales, el individuo, S.E.C.P., de 34 años de edad, habría entrado en ese domicilio utilizando su propio juego de llaves, y se dirigió a la habitación en la que dormía su expareja con el hijo de ambos.

La mujer, al verlo, abandonó la vivienda por miedo, mientras que el varón se quedó en el interior descansando. Allí lo encontraron los agentes cuando llegaron.

Al identificarlo, los policías comprobaron que le constaba una prohibición de acercarse y comunicarse con su expareja, emitida por el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo, por lo que fue detenido.

Detenidos

Por otra parte, agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron el pasado fin de semana a un hombre de 27 años de edad, S.A., como presunto autor de un delito de lesiones, tras una pelea con otro varón en el albergue municipal de Marqués de Valterra.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando la Policía Local fue avisada para acudir al albergue, ya que dos de los usuarios se estaban peleando y se acusaban mutuamente de la sustracción de unas prendas de ropa.

Al llegar los policías, se entrevistaron con los implicados, y constataron que ninguno de los dos podía acreditar ser dueño de esas prendas, por lo que les informaron de los pasos que debían dar si deseaban presentar denuncia.

Pero poco después, sobre las 22.20 horas, de nuevo el 092 fue alertado para acudir al albergue, ya que los implicados en la discusión se estaban agrediendo. Cuando los agentes llegaron, la trifulca ya había finalizado, pero ambos implicados presentaban lesiones.

Uno de ellos, el que finalmente fue detenido, tenía erosiones y arañazos en cara y cuello, así como un mordisco en el brazo derecho; mientras que el otro varón había salido peor parado, ya que presentaba, además de erosiones y arañazos en cara y cuello, un corte sangrante de unos 3 centímetros debajo del párpado derecho.

Los funcionarios policiales llamaron a una ambulancia y los sanitarios determinaron el traslado del herido en el ojo al Hospital Álvaro Cunqueiro, ya que tenía que recibir puntos de sutura.

Por estos hechos, y ante la entidad de las lesiones, los agentes procedieron a la detención del supuesto autor de esa agresión, por un delito de lesiones.