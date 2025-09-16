Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal

Que unos hechos no hayan quedado acreditados en un procedimiento penal «no impide, en absoluto, que en otros ámbitos jurisdiccionales, como el social, se realice una nueva valoración de los mismos». A partir de este principio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el despido disciplinario de un director de banca de Vigo por acoso sexual sobre una becaria más de 30 años menor que él. La denuncia por la vía penal, sin embargo, acabó sobreseída al no poder demostrarse que no hubiese consentimiento en el episodio denunciado.

Los hechos ocurrieron durante una cena de Navidad, celebrada a principios de diciembre de 2023. Tras recibir una llamada de su superior jerárquico dos días después de la fiesta, la chica, de 23 años, decidió denunciar los hechos, tanto ante la empresa, Abanca, como ante la Policía Nacional. La entidad bancaria activó de inmediato su protocolo de acoso, que derivó en el cese disciplinario casi un mes después. Por el otro lado, la Audiencia Provincial archivó la causa en julio de 2024.

Ambos trabajadores coinciden en la descripción de lo acontecido, con la diferencia de si en el encuentro sexual hubo o no consentimiento. En un primer momento, ambos salieron a la terraza del auditorio Mar de Vigo, donde se celebraba el evento navideño, y allí el hombre intentó besar a la joven, que lo rechazó. Ella aseguró que se negó porque no quería, él que lo hizo porque no quería que fuesen vistos por los compañeros. Luego, en el baño, ella le practicó una felación y él le realizó tocamientos en su vagina; según la joven, fue forzada a ello, y según el directivo, fue consentido.

En el procedimiento interno de la empresa, se llegó a la conclusión que se había producido acoso sexual, lo que constituye una falta muy grave, que justifica un despido disciplinario. La diferencia de edad entre ambos, la superior posición jerárquica del hombre y «la especial vulnerabilidad» de la joven —que habría consumido alcohol y otras drogas esa noche y tenía un contrato en prácticas— son «elementos agravantes de la conducta», según consta en la carta de despido.

Indemnización de más de 170.000 euros

En la misiva se considera «suficiente» el testimonio de la denunciante, «ante la falta de otros elementos probatorios o testificales que desvirtúan la conducta que desvirtúen la conducta que le ha imputado». Se alude, además, durante la cena el hombre indicó a la becaria «cómo debía dirigirse o comportarse desde el punto de vista laboral, generando un contexto que marca claramente un abuso de superioridad». La joven estuvo de baja desde el mismo día que denunció los hechos.

El trabajador demandó a la entidad bancaria para reclamar el despido nulo y también exigía una indemnización de más de 170.000 euros por el daño moral, «como consecuencia de la vulneración de su derecho a la defensa, al honor y a la dignidad e intimidad personal». Aducía el padecimiento psicológico sufrido, por el que aún está en tratamiento, dado el gran impacto que el episodio tuvo dentro de Abanca y el mundo bancario de Vigo.

Su estrategia pivotó, fundamentalmente, sobre dos argumentos. En primer lugar, en el hecho de que en la vía penal no se viesen probados los hechos denunciados por la joven. Pero el TSXG, en una sentencia reciente, recuerda que «solo la sentencia penal firme condenatoria vincula a las demás jurisdicciones respecto de los hechos que declara probados». En este caso, razonan los magistrados, no se acreditó la realidad de lo sucedido, pero eso no implica que quedase demostrado «la inexistencia del hecho», de modo que el juzgado de lo social no está limitado por el sobreseimiento de la causa.

Además, el fallo puntualiza que el despido fue por acoso sexual y no por agresión sexual, como consta en la carta de despido, de forma que el archivo de la causa por este segundo delito no tiene incidencia alguna en el proceso laboral.

Derecho laboral

Los magistrados coinciden con el Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo, que examinó el caso en primera instancia, en que hubo acoso sexual, al perder la relevancia «el mayor o menor consentimiento de la víctima». Lo importante, según la sentencia de instancia ratificada, es que «el análisis de las causas de despido debe partir de los conceptos laborales de acoso y acoso sexual en un primer escalón, y del comportamiento impropio que se imputa como vulnerador de la buena fe contractual, en un segundo escalón. Y ambos merecen el reproche sancionador máximo del derecho laboral».

«El control de los actos [que se convierten en acoso sexual], por edad, por antigüedad, por superioridad jerárquica y por constatar la situación de embriaguez de la víctima, la tuvo siempre el demandante. Desde aquí debe nacer el reproche sancionatorio en una perspectiva laboral», razona la sentencia.

La distinción entre acoso y agresión era otro de los argumentos de la defensa del directivo. Y es que esgrimía que, en el inicio del procedimiento interno, se hablaba de agresión y en la carta de despido figuraba acoso, por lo que consideraba que se había podido defender de las imputaciones realizadas. El TSXG, no obstante, replica que la empresa cumplió con el trámite de audiencia, y también le recuerda en la comunicación de un despido no es necesario que se incluya la calificación jurídica de los hechos, sino que se describa «suficientemente» lo sucedido.