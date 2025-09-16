Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público

Cuatro décadas quedan para que expire la concesión que, a mediados de los años sesenta, entregó la isla de Toralla a una sociedad anónima por periodo de casi un siglo. Pero esta anacronía, la de un territorio vetado al público general, tiene los días contados. Al menos en parte.

Como anticipó FARO, el Ministerio para la Transición Ecológica licitó en otoño de 2024 un contrato para la «redacción del proyecto de recuperación del tránsito en la isla de Toralla». El Gobierno ya había anticipado que su intención pasaba por reventar el blindaje de Toralla con una senda pública, pero esa licitación puso toda la maquinaria en marcha.

Como han confirmado fuentes oficiales de la cartera que preside Sara Aagesen, el proyecto será remitido al ministerio en las dos próximas semanas, antes de que expire el mes de septiembre. Será entonces cuando se dé inicio a la tramitación, previa revisión del documento.

El camino tendrá más de un kilómetro y medio de longitud y sun ancho no podrá ser inferior a los 6 metros. Es la propia legislación de Costas la que delimita esta magnitud: «Establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». Esta franja, abunda además Costas, «deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos».

De modo que, no pudiendo ganar terreno al mar para trazar este camino público, propietarios de parcelas en Toralla deberán ceder parte de las mismas sin ningún tipo de compensación, como han concretado a este periódico fuentes jurídicas.

La sociedad propietaria de la isla, Toralla SA, cuenta con un capital escriturado de poco más de 100.000 euros, después de haber tenido que realizar una ampliación en el año 2023, por casi 36.000 euros, para compensar pérdidas de años anteriores.

La reconquista de Toralla es una cuestión que viene de antiguo. En febrero de 2018, el Concello de Vigo, con Abel Caballero a la cabeza, rechazó el deslinde propuesto por los propietarios para oficializar la «ocupación de facto» de la ribera del mar.