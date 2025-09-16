Concentración contra el proyecto del parque canino de Barreiro

Las familias con perros del barrio de Barreiro llevaron a cabo ayer una concentración y una acción simbólica para visualizar las «graves carencias», denuncian, del parque canino propuesto por el Concello. Los vecinos delimitaron en el terreno el espacio que ocuparía la instalación, que consideran insuficiente y «una jaula» para sus animales. El Concello responde que dicha área será de 1.105 metros cuadrados, cumpliendo la norma de referencia estatal, y que la ubicación respeta el «bienestar y la seguridad».