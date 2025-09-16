Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cien diabéticos hacen juntos el Camino

Un centenar de personas con diabetes parten hoy de la Praza de Compostela en el marco de la iniciativa Haciendo Camino 2025, impulsada por la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Fundación para la Salud de Novo Nordisk España (FSNN)

TEMAS

Tracking Pixel Contents