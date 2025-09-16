Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este martes la gratuidad de toda la autopista AP-9, desde Tui hasta Ferrol, y urgiendo que, en caso de que esa medida se aplique por tramos, sea el trayecto entre Vigo y Pontevedra el primer beneficiado.

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico se ha sumado a la reclamación realizada en las últimas horas por el secretario xeral de su partido, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que apeló a aprovechar la oportunidad que supone el hecho de que esta semana vence el plazo dado al Gobierno de España por la UE en el marco del expediente abierto por la prórroga de la concesión. De hecho, hoy mismo, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha asegurado que la AP-9 está en la «vía de la gratuidad».

Abel Caballero ha incidido que los gallegos están pagando a día de hoy el peaje «debido a aquel disparate de Aznar», en alusión a la aprobación de la prórroga de la concesión hasta 2048, una concesión que, ha apuntado el alcalde, «puede acabar siendo ilegal».

Por ello, ha insistido en demandar la gratuidad «en todo el recorrido», pero ha matizado que «si tiene que ir por tramos, el más importante es Vigo-Pontevedra», porque ambas ciudades configuran un área urbana de medio millón de habitantes, con relaciones económicas, sociales e industriales.