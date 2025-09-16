Caballero afea a la Xunta que retrase la regeneración de O Vao y el túnel al Barrio do Cura

Nuevo episodio de confrontación entre el Concello y la Xunta. El alcalde, Abel Caballero, acusó al gobierno gallego de «parar» el proyecto de regeneración dunar de la playa de O Vao e insistió en que está pendiente su visto bueno «para continuar el túnel del Paseo de Alfonso». «Vino la conselleira diciendo que iba a dar no sé cuántos millones, pero no los pueden dar porque no quieren y por eso no nos dan el visto bueno», indicó.

Informa el Ayuntamiento que, en abril, solicitó a Costas del Estado la concesión de ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre para la ejecución del proyecto denominado «Recuperación ambiental de la playa de O Vao y su entorno» y se abrió «un plazo de 20 días hábiles», concretó el regidor, para presentar alegaciones.

Explicó después que «fue el 1 de julio cuando el Gobierno de España transfirió a la Xunta las competencias de la gestión del litoral gallego». «Desde el 1 de julio hasta hoy, bien entrado septiembre, la Xunta de Galicia no ha hecho nada», criticó. Afeó que el proyecto llegó al gobierno autonómico y «lo paró» y subrayó que, si el informe tuviera que ser emitido por el Estado, «estaría en 10 días».

El Ayuntamiento asegura que tiene el proyecto constructivo de la primera fase, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, pero alega que la administración autonómica no le permite avanzar con la licitación, «lo que dificulta la previsión de tener la primera fase finalizada en el verano del próximo año». El proyecto global de regeneración se desarrollará en cinco fases y tiene un importe superior a los 5,5 millones de euros.

Claves de la actuación

En la propuesta de actuación, en la zona este de la playa, se sustituyen las actuales pasarelas de madera, que funcionan como un paseo marítimo con deficiencias de accesibilidad. La nueva franja de paseo rígida queda retranqueada hacia el interior, respetando la línea de ribera del mar que se invadía y dejando espacio para el desarrollo natural de la duna al este.

Hacia el oeste, se da continuidad al recorrido peatonal de la senda litoral, reordenando accesos, garantizando la accesibilidad y renaturalizando una mayor superficie. Además, se actuará humanizando todo el entorno de la playa y recuperando la servidumbre de tránsito en O Baluarte, garantizando así la continuidad peatonal entre las playas de A Fontaíña y O Vao.

El alcalde también avanzó que reabren hoy el túnel de Lepanto para llegar a la autopista y uno de los carriles de esta céntrica calle.

Los hoteles prolongan las elevadas cifras de ocupación del verano: un 84% el fin de semana

El sector turístico de la ciudad más poblada de Galicia alarga su sonrisa de oreja a oreja hasta el final del verano. El alcalde, Abel Caballero, destacó que, el pasado fin de semana, la ocupación hotelera rozó el 84%. «Es superior al dato que teníamos hace muy poquitos años en los momentos más importantes del turismo nacional. Vigo ya es un destino turístico y basta con estar por la calle y ver la cantidad de gente que nos visita», comentó.

Recordó que, en el primer fin de semana de este mes, los hoteles registraron una ocupación del 80%. «En agosto, la media fue del 90%; somos una gran potencia turística. Eso es ahora Vigo: empleo, riqueza y bienestar para la gente también gracias al turismo», reflexionó el regidor.

El gremio turístico espera prolongar lo máximo posible el tirón del verano para que la espera por la Navidad —en marcha desde que se encienda el alumbrado, en la segunda quincena de noviembre— no se haga tan larga. Mes y medio antes, llegará otra gran cita, Conxemar, que se celebra el 7, 8 y 9 de octubre en el Ifevi.