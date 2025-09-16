Bono Turístico en Vigo: cómo funciona y en qué locales puedes gastarlo

Desde el pasado lunes los gallegos pueden disfrutar del bono turístico de la Xunta para utilizarlos en los 465 establecimientos adheridos al programa. Este año se han descargado un total de 16.666 bonos que supondrán una inyección de 2,5 millones de euros en el sector.

Del total de establecimientos, 147 están en Pontevedra, 91 en Lugo, 63 en Ourense y 194 en A Coruña. Aunque los bonos ya estén en vigor, las empresas pueden seguir apuntándose a esta iniciativa hasta el 1 de diciembre de este año.

Pueden sumarse locales y agencias de viaje que tengan un centro de trabajo en Galicia y que desarrollen actividades dentro del sector turístico de la comunidad. Esta iniciativa, que tuvo su primera edición en 2020, no incluye alquileres de uso turístico.

¿Cómo funciona el bono turístico de la Xunta?

Se puede tener hasta un máximo de dos bonos por persona. Cada bono de 150 euros, cofinanciados en 40 % por la Xunta y en un 60% por las personas solicitantes.

Los bonos descargados en formato digital cuentan con un código QR para ser leído por el establecimiento a la hora de pagar. Estos bonos pueden utilizarse en cualquiera de los 465 establecimientos identificados con el distintivo #DescubreGaliciaenOutono.

Distintivo del bono turístico de la Xunta. / Bono Turismo

Estos bonos pueden utilizarse desde el pasado lunes hasta el 25 de diciembre de este año. El importe del bono se irá consumiendo en función del valor de la compra.

Establecimientos para utilizar el bono turístico en Vigo

El listado completo de locales adheridos a asta iniciativa puede consultarse en la web oficial del bono turístico de la Xunta.

Alguno de los locales de Vigo en los que se puede utilizar este bono son: hotel EXE Vigo, hotel Eurostars Mar de Vigo, agencia Troulanda, Airbus Galicia S.A, Bivestour, hotel ciudad de Vigo, Halcón Viajes, The Mood Travel o el hotel Bahía de Vigo; entre otros.

El objetivo de esta medida es la desestacionalización turística y desconcentración del destino Galicia. Desde que se puso en marcha en 2020 este programa se han activado más de 63.000 bonos turísticos y se han movilizado más de 16,5 millones de euros en el sector turístico gallego.