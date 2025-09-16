Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo

Intervención importante de los bomberos de Vigo la tarde-noche de este martes. Los efectivos han tenido que acudir a la zona de la antigua estación de autobuses para retirar una losa de unos 2.000 kilogramos que amenazaba con desprenderse de un falso túnel.

La pieza, de unos seis metros de largo por más de uno de ancho, estaba girada unos 10 grados, han explicado fuentes del cuerpo, que acudieron tras la llamada de un particular para dar el aviso. Una vez en el lugar, constataron que la losa estaba «inestable» y suponía un riesgo, de forma que decidieron cerrar el tráfico para acometer las tareas de retirada.

El falso túnel es muy transitado, puesto que es el que han de pasar los conductores que vienen por Arquitecto Palacios desde Castrelos, para tomar en dirección a Martínez Garrido o hacia Gregorio Espino. Tras la intervención de urgencia de los bomberos, ahora será un técnico el que decida cómo solucionar incidente en este viaducto.