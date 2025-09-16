Besteiro pide la gratuidad de la AP-9 a 2 días de agotar el Gobierno el plazo

Mañana, se acaba el plazo para que el Gobierno de España se decida: puede acatar el dictamen motivado de Bruselas y anular la prórroga de la AP-9 o judicializar el procedimiento, lo que desencadenaría en un litigio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre España y la Comisión Europea, que, tras dos avisos previos, certificó a mediados de julio la ilegalidad cometida en el año 2000 por el Gobierno liderado por José María Aznar. Manifestaron desde la asociación de consumidores En-Colectivo, que encabeza la batalla contra Audasa, la concesionaria de la autopista, que todo apunta a que se decantará por la segunda opción.

Sin embargo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó dar «o salto definitivo» para lograr la gratuidad total de la AP-9. «É un momento extraordinario para asumir ese pequeno gran salto ata chegar ao 100% das bonificacións, á gratuidade no noso territorio», defendió, a la vez que recordó que fueron los gobiernos socialistas los que pusieron en marcha el 50% y, después, el 75% de descuento.

El secretario xeral del PSdeG aprovechó para pedir coherencia al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que, en su opinión, «non pode reclamar a transferencia da AP-9 mentres mantén peaxes nas autovías que xa son da súa competencia». «Primeiro hai que comprometerse coa gratuidade aquí, en Galicia, con todas as autoestradas», aseveró Besteiro.

También se prevé mañana que el Tribunal Supremo delibere sobre si hubo abuso en el cobro de los peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande, que forma parte de la AP-9. Una primera sentencia dio la razón a los conductores afectados por los enormes atascos que se formaron durante más de tres años y una segunda inclinó totalmente la balanza a favor de Audasa.