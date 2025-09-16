Allegue replica a Caballero que en vivienda solo la Xunta actúa «con hechos»

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha replicado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la Xunta es la única Administración que trabaja en la ciudad en materia de vivienda «con hechos y no con promesas que nunca llegan a nada». Responde así a una carta del regidor al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que pide que delegue en el Concello estas competencias.

Sostiene que la ley que regula las bases del régimen local atribuye a los ayuntamientos competencias en la «promoción y gestión de la vivienda de protección pública» y, en virtud de ella, «ayuntamientos de menor entidad que el de Vigo ya están ejerciendo plenamente esta competencia desde hace muchos años» .

Pleno

Por otra parte, el grupo municipal popular ha reprochado al gobierno local que haya tumbado en la comisión informativa de Facenda las 19 enmiendas que presentó a la modificación presupuestaria de 77 millones de euros que se llevará a pleno el jueves para su aprobación definitiva. Entiende que es una «gran oportunidad perdida» de «destinar más recursos a políticas sociales».