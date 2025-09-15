La Xunta reconoce seis iniciativas de FP y Primaria

La Xunta premió a los mejores proyectos de innovación en Formación Profesional con una inversión global de un millón de euros. Fueron galardonadas 45 iniciativas, cinco de Vigo: tres del CIFP Valentín Paz Andrade, una del CIFP Audiovisual de Vigo y otra del CIFP Manuel Antonio. Además, en el marco del concurso «Atrévete a ter unha idea», la Xunta reconoció un proyecto del CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro.